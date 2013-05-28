Сотрудник ФСБ покончил с собой после ссоры с женой

В Одинцовском районе Московской области офицер ФСБ России покончил с собой, отравившись угарными газами автомобиля.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, тело сотрудника управления материально-технического обеспечения одной из служб ФСБ было обнаружено 27 мая в гараже на территории поселка "Летний отдых".

По предварительным данным, он поссорился с женой, затем ушел в гараж, заперся там изнутри, запустил автомобиль и отправил ей прощальное SMS. Смерть, по заключению судмедэксперта, наступила в результате отравления выхлопными газами машины.

Сотрудники Следственного комитета выясняют все обстоятельства случившегося, по результата проверки будет вынесено процессуальное решение.