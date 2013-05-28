Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая 2013, 10:47

Безопасность

Сотрудник ФСБ покончил с собой после ссоры с женой

В Одинцовском районе Московской области офицер ФСБ России покончил с собой, отравившись угарными газами автомобиля.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, тело сотрудника управления материально-технического обеспечения одной из служб ФСБ было обнаружено 27 мая в гараже на территории поселка "Летний отдых".

По предварительным данным, он поссорился с женой, затем ушел в гараж, заперся там изнутри, запустил автомобиль и отправил ей прощальное SMS. Смерть, по заключению судмедэксперта, наступила в результате отравления выхлопными газами машины.

Сотрудники Следственного комитета выясняют все обстоятельства случившегося, по результата проверки будет вынесено процессуальное решение.

Сайты по теме


ФСБ следствие суициды отравления мо

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика