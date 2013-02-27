Форма поиска по сайту

Новости

27 февраля 2013, 12:29

Спорт

Мутко переизбран представителем РФС в исполкоме FIFA

Виталий Мутко переизбран представителем России в исполкоме Международной федерации футбола. Все собравшиеся единогласно поддержали кандидатуру министра спорта России.

Заседание Исполкома РФС проходит в среду в Доме Футбола, сообщает "Спорт-Экспресс".

Отметим, что Мутко является представителем России в исполкоме FIFA с 2009 года.

Мутко также занимал должности президента футбольного клуба "Зенит", главы Российской футбольной премьер-лиги и президента Российского футбольного союза. В настоящее время, Мутко занимает пост министра спорта России.

ФИФА Виталий Мутко

