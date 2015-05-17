В забеге "Спутник" приняла участие ведущая телеканала "Москва 24"

В забеге "Спутник", стартовавшем одновременно с Московским полумарафоном, приняла участие Елена Силуянова - ведущая телеканала "Москва 24".

Московский полумарафон (дистанция вдвое меньшую марафонской (42 км 195 метров) — 21 км и 97,5 метра) проходил по Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской и Кремлевской набережным, а также Москворецкой набережной на участке от Кремлевской набережной до Китайгородского проезда.

Параллельный забег на 10 километров прошел в два круга. В полумарафоне приняли участие шесть тысяч человек.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!