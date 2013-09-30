Форма поиска по сайту

30 сентября 2013, 12:06

Елена Пантелеева покинула пост директора ЦСИ "Винзавод"

Директор московского ЦСИ "Винзавод" и главный редактор газеты Winzavod Art Review Елена Пантелеева покинула свой пост. Елена Карнеева, которая занимала должности руководителя пресс-службы и PR-центра, также уходит из центра современного искусства.

По словам Карнеевой, они решили уйти не под какой-то определенный проект, сообщает РИА Новости.

Напомним, что Елена Пантелеева возглавила "Винзавод" в марте 2012 года после того, как основатель центра Софья Троценко ушла на должность в правительстве Москвы. Пост же главного редактора издания Winzavod Art Review она занимала с 2009 года.

