Экипаж самолета, приземлившегося в Домодедово, вызвал на борт полицию

20 февраля 2013, 17:46
В среду, 20 февраля, экипаж самолета, прибывшего в аэропорт Домодедово из Петропавловска-Камчатского, вызвал на борт полицейских. На борту лайнера сработала сигнализация, так как одна из пассажирок выкурила сигарету.
Сейчас правоохранители опрашивают попутчиков нарушительницы и членов экипажа, передает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы управления на транспорте МВД по ЦФО.
Ранее сообщалось, что служители правопорядка были вызваны бортпроводниками для усмирения разбушевавшихся пьяных пассажиров, которые устроили драку на подлете к Москве. Однако эта информация не подтвердилась.
Напомним, в последнее время участились случаи дебошей на борту самолетов. В середине января пьяного мужчину сняли с рейса Москва-Бангкок в аэропорту Шереметьево. Еще более известным стал инцидент с другим россиянином - Сергеем Кабаловым. Находясь на борту самолета, следующего в Хургаду, пьяный турист избил бортпроводника и угрожал экипажу. Теперь дебошира обвиняют в попытке угона воздушного судна.
В начале февраля члены Общественной палаты обсудили варианты предотвращения дебошей в самолетах. Депутаты Госдумы предложили ужесточить законодательство: прекратить продажу алкоголя в магазинах Duty Free и даже запретить хулиганам летать. Некоторые авиакомпании уже составили свои "черные списки" пассажиров, которые систематически нарушают порядок в самолете.
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