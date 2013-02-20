Экипаж самолета, приземлившегося в Домодедово, вызвал на борт полицию

В среду, 20 февраля, экипаж самолета, прибывшего в аэропорт Домодедово из Петропавловска-Камчатского, вызвал на борт полицейских. На борту лайнера сработала сигнализация, так как одна из пассажирок выкурила сигарету.

Сейчас правоохранители опрашивают попутчиков нарушительницы и членов экипажа, передает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы управления на транспорте МВД по ЦФО.

Ранее сообщалось, что служители правопорядка были вызваны бортпроводниками для усмирения разбушевавшихся пьяных пассажиров, которые устроили драку на подлете к Москве. Однако эта информация не подтвердилась.

Напомним, в последнее время участились случаи дебошей на борту самолетов. В середине января пьяного мужчину сняли с рейса Москва-Бангкок в аэропорту Шереметьево. Еще более известным стал инцидент с другим россиянином - Сергеем Кабаловым. Находясь на борту самолета, следующего в Хургаду, пьяный турист избил бортпроводника и угрожал экипажу. Теперь дебошира обвиняют в попытке угона воздушного судна.

В начале февраля члены Общественной палаты обсудили варианты предотвращения дебошей в самолетах. Депутаты Госдумы предложили ужесточить законодательство: прекратить продажу алкоголя в магазинах Duty Free и даже запретить хулиганам летать. Некоторые авиакомпании уже составили свои "черные списки" пассажиров, которые систематически нарушают порядок в самолете.