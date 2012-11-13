Рассмотрение дела о теракте в "Домодедово" перенесено на конец ноября

Мособлсуд отложил на 29 ноября рассмотрение дела о теракте в аэропорту "Домодедово" из-за болезни адвоката подсудимого Ахмеда Евлоева.

На предыдущем заседании суд допросил 6 потерпевших. Из них трое заявили гражданские иски о возмещении морального вреда, одна из потерпевших попросила назначить виновным пожизненное заключение, передает РИА Новости.

Теракт в аэропорту произошел 24 января 2011 года, когда террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в зале прилета международных авиалиний. В результате взрыва погибли 37 и пострадали 172 человека.

По версии следствия, теракт был организован лидером преступной организации "Имарат Кавказ" Доку Умаровым.