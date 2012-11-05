В Лаосе открылся саммит форума "Азия - Европа"

Двухдневный саммит форума "Азия - Европа" (АСЕМ), основными темами которого являются политика, безопасность и экономические проблемы, открылся в столице Лаоса. Российскую делегацию возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев.

Форум "Азия - Европа" - международная организация, объединяющая страны Восточной Азии и Европы, на которые приходится более половины мировой торговли и мирового валового продукта, передает РИА Новости.

Основная цель форума - развитие сотрудничества стран-участниц в области политики, безопасности, финансово-экономической, социально-культурной сфер и транспорта.

Во время встречи лидеры стран-членов форума обсудят вопросы экономики и финансов, глобальные проблемы, сотрудничество в социально-культурной сфере, а также региональные проблемы.