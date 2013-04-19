КХЛ определила лучших игроков серии "Трактор" - "Динамо"

Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков финальной серии Кубка Гагарина. Судьба трофея решилась в противостоянии челябинского "Трактора" и московского "Динамо".

Лучшим вратарем признали динамовца Александра Еременко, который кстати, стал еще и самым ценным игроком Кубка Гагарина, сообщает пресс-служба КХЛ.

Среди игроков защиты жюри КХЛ отметило игрока москвичей Доминика Граняка, а лучшим нападающим признали его партнера по команде Алексея Цветкова.

Игрок "Трактора" победил в номинации "Лучший новичок". Им стал нападающий Максим Карпов.