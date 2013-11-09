Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября 2013, 18:35

Спорт

Футболисты "Динамо" победили "Крылья Советов"

Футболисты московского "Динамо" обыграли "Крылья Советов" в матче 16-го тура чемпионата России. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу столичной команды.

Столичная команда провела встречу на поле самарцев. У "Динамо" отличились Игорь Денисов и Кристиан Нобоа. Единственный гол самарской команды забил Игорь Семшов.

Таким образом, "Динамо" набрало 29 очков и вышло на четвертое место в чемпионате. "Крылья Советов" расположились на 12-м месте.

Динамо победы чемпионат России по футболу

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика