Баскетболистки "Динамо" обыграли сербский "Партизан" в матче Еврокубка

Баскетболистки "Динамо-Москва" 7 ноября одержали победу над сербским клубом "Партизан Галеника" в розыгрыше Еврокубка ФИБА со счетом 70:65.

Решающей стала третья четверть, в ходе которой москвичкам удалось оторваться от соперниц на 7 очков, сообщает пресс-служба департамента физической культуры и спорта города Москвы.

Ликвидировать отставание соперницы так и не сумели, хотя четвертая четверть завершилась в их пользу со счетом 14:12.

В составе "Динамо" самой результативной стала Илона Корстин, набравшая 18 очков и сделавшая 6 подборов.

Следующий матч столичным баскетболисткам предстоит провести 14 ноября на выезде против чешской "ВС Прага".