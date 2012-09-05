Столичное "Динамо" выиграло Кубок "Локомотива"

Хоккеисты московского "Динамо" выиграли кубок "Локомотива", одержав победу по буллитам над омским "Авангардом". Основное время завершилось со счетом 2:2, а в серии послематчевых бросков сильнее оказались столичные спортсмены.

Встреча состоялась 4 сентября на льду арены "Мегаспорт" и стала матчем открытия очередного сезона Континентальной хоккейной лиги. Кубок "Локомотива" по традиции разыгрывают между собой победитель и финалист Кубка Гагарина, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Авангард" активнее начал поединок и уже на 8-й минуте вышел вперед, но "бело-голубым" удалось не только сравнять счет, но и выйти вперед - отличился Михаил Анисин. За пять минут до конца основного времени встречи Томаш Заборски сравнял счет. Овертайм победителя не выявил и была назначена серия буллитов, в которой сильнее оказались хоккеисты московского "Динамо".

Отметим, что главный предсезонный трофей ранее носил название Кубка открытия, но был переименован в прошлом году в честь погибших хоккеистов ярославского "Локомотива". Самая страшная трагедия в истории отечественного хоккея произошла 7 сентября 2011 года, когда самолет, в котором ярославский "Локомотив" летел на матч КХЛ в Минск, разбился при взлете. Выжить в катастрофе удалось только бортинженеру.