26 августа 2014, 20:28Общество
Служба "Одного окна" департамента СМИ переехала в новое здание
Служба "одного окна" департамента СМИ и рекламы переехала в новое здание на улице Спартаковская, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, с 1 января 2005 года оформление разрешения на установку рекламных и информационных конструкций на территории Москвы осуществляется в режиме "одного окна". Сама служба ранее располагалась на Новом Арбате.
Прием заявлений и выдача результатов предоставления госуслуг производится с понедельника по четверг с 9 до 16 часов, с перерывом на обед с 12.00 до 12.45.