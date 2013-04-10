В День космонавтики в Москве пройдет флешмоб "Мы первые"

В День космонавтики, 12 апреля, в 15.00 все желающие поучаствовать во флешмобе соберутся у мемориала "Покорителям космоса". Надпись, которую создадут с помощью картонок, сфотографирует спутник, пролетающий над Москвой.

Флешмоб призван напомнить молодым жителям столицы, что первым человеком, покорившим космос, был советский космонавт Юрий Гагарин, сообщает интерактивная афиша Москвы 2do2go.ru.

В акции примут участие бывшие и действующие космонавты, а также военный летчик, герой России, полковник ВВС и первый космонавт-блогер Максим Викторович Сараев.