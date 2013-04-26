Георгиевские ленточки будут раздавать в 17 точках Москвы

Ко Дню Победы в столице организовано 17 точек, где более 1 000 волонтеров будут раздавать георгиевские ленточки всем желающим. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Основная часть точек расположена в пределах Садового кольца, в крупных парках, возле станций метрополитена.

В этом году планируется раздать 3 миллиона памятных символов, сообщает Информационный центр Правительства Москвы.

Акция проходит на территории всех стран СНГ и Европы, во всех регионах России. Жители отдаленных населенных пунктов могут заказать ленточку по почте, а для пользователей соцсетей появилась опция прикрепления онлайн-символа к аватару.

Напомним, акция "Георгиевская ленточка" пройдет на улицах Москвы с 26 апреля по 9 мая. 26 апреля на дизайн-заводе "Флакон" состоится фестиваль граффити "Спасибо деду за победу".

Также в рамках акции запланирована ночная автоигра, где ребята на машинах будут выполнять определенные задания, связанные с военной тематикой.