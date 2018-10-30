Водитель попавшего в ДТП под Тверью автобуса перевозил людей незаконно

На микроавтобусе "Мерседес Спринтер", который ночью во вторник съехал с дороги и врезался в дерево на трассе "Балтия" в Зубцовском районе Тверской области, перевозили пассажиров незаконно, сообщил ТАСС начальник пресс-службы регионального управления МВД России Вадим Левшин.

В момент ДТП в микроавтобусе находилось 13 человек. Девять граждан Молдавии получили различные травмы.

По словам Левшина, водитель набирал пассажиров через интернет и возил их на границу с РФ.

"Пассажиров водитель подбирал в основном у метро "Аннино" в Москве", – сказал он.

Также Левшин отметил, что у водителя есть права только категории "B", а в машине, на которой он передвигался, были установлены дополнительные сидения.

"Переоборудование не согласовано, кто его производил, пока неизвестно. Автомобиль зарегистрирован в Брянске, водитель – 21-летний гражданин России, он имеет порядка 60 штрафов", – уточнил начальник пресс-службы регионального управления МВД РФ.

Правоохранители проводят проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что микроавтобус "Мерседес Спринтер", перевозивший пассажиров из Москвы в Латвию, съехал с дороги и врезался в дерево.