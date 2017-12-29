Проблем с тормозами у попавшего в ДТП в Южном Тушино автобуса не было – ГАЗ

29 декабря, 13:23
"Группа ГАЗ" проведет тщательную экспертизу технического состояния автобуса, который наехал на остановку на Сходненской улице, сообщает пресс-служба компании. В настоящее время известно, что автобус был выпущен в 2007 году и проблем с тормозами у него не было.
"Автобус, совершивший 29 декабря наезд на остановку общественного транспорта в районе дома 37 по улице Сходненская города Москвы, – ГОЛАЗ-6228, произведенный в 2007 году. Это городской трехосный автобус на шасси Scania, с сертифицированной пневматической двухконтурной тормозной системой, что обеспечивает его надежность и безопасность в эксплуатации", – цитирует Агентство "Москва" сообщение пресс-службы ГАЗ. Уточняется, что Мосгортранс получил автобус в 2007 году как часть партии из 88 единиц техники. На свой первый маршрут по столице автобус вышел в 2008 году.
"Пробег данного автобуса составляет 460 тысяч километров при средних показателях пробегов у автобусов данного типа от 700 тысяч километров до 1 миллиона километров", – пояснили в компании. При этом, по данным ГАЗ, автобус – участник ДТП регулярно проходил плановое обслуживание в сервисных центрах, и каких-либо неисправностей в тормозной системе, а также других ключевых узлах и агрегатах машины специалисты не выявили.
Кроме того, в компании добавили, что при поставке автобусы этого типа не оснащены системами видеонаблюдения и видеофиксации.
Авария произошла утром 29 декабря на северо-западе столицы – у дома № 37 на Сходненской улице. В результате ДТП никто не погиб, однако, три человека получили травмы. Их состояние медики оценивают как не тяжелое. По предварительным данным, водитель автобуса врезался в остановку, когда пытался избежать столкновения с другим автомобилем. Водитель этого автомобиля был задержан.
Подробнее о том, что известно об аварии, читайте в материале портала Моква 24.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: