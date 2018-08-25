Водитель насмерть сбил трехлетнюю девочку на пешеходном переходе в Подмосковье

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Водитель автомобиля насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе в Ногинском районе Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Как рассказал Агентству "Москва" представитель ведомства, авария произошла утром в субботу, 25 августа, в деревне Мамонтово. Водитель автомобиля наехал на мужчину и ребенка, которые переходили дорогу. В результате ДТП трехлетняя девочка погибла.

В настоящий момент на месте аварии работает полиция. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.