В ТиНАО столкнулись автобус и три автомобиля

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В поселении Щаповское столкнулись три легковых автомобиля и рейсовый автобус. Об этом со ссылкой на столичную ГИБДД передает Агентство "Москва".

ДТП случилось в селе Ознобишино. В результате аварии двери автобуса оказались заблокированными. В ДТП никто не пострадал.

10 декабря на Новорязанском шоссе произошло ДТП с участием автобуса, грузовика и двух автомобилей. В результате столкновения пассажир автобуса и водитель одного автомобиля получили легкие ушибы.