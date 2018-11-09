На юге Москвы полицейская машина перевернулась из-за выбежавшего на дорогу пешехода

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

На юге Москвы полицейская машина попала в ДТП, пытаясь избежать столкновения с пешеходом, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 8 ноября в районе дома №34 на улице Борисовские Пруды. Девушка с собакой выбежала на проезжую часть, когда там проезжал полицейский автомобиль Renault Logan. Пытаясь уйти от столкновения, водитель вырулил направо, автомобиль съехал на обочину и перевернулся. В результате аварии никто не пострадал, серьезные повреждения получил только автомобиль.

По факту ДТП началась проверка, выясняются обстоятельства аварии.