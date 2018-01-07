Пять человек пострадали при столкновении легковушки и маршрутки в Подмосковье

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Пять человек пострадали в результате ДТП с участием легковушки и маршрутного такси в Подмосковье.

"В результате столкновения маршрутного такси и легковой машины пострадали, по предварительной информации, пять человек", − сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

Ранее потупили сообщения о ДТП, которое произошло в районе в районе 1-го километра Горьковского шоссе. Сведений о погибших нет. По факту аварии проводится проверка для выяснения обстоятельств случившегося.