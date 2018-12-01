Один человек погиб после столкновения двух "Газелей" в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два микроавтобуса "Газель" столкнулись на 41-м километре Калужского шоссе в ТиНАО Москвы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В результате ДТП одного человека зажало в автомобиле, его состояние оценивалось как тяжелое, рассказал собеседник агентства. На место аварии прибыли специалисты для вызволения пострадавшего из машины. На место аварии также приехали сотрудники полиции для выяснения обстоятельств ДТП.

Позже в столичной ГИБДД сообщили, что один человек скончался от полученных травм.

В конце ноября в ДТП с участием "Газели" в Ставропольском крае пострадали восемь человек. Водитель неправильно оценил ситуацию и выехал на встречку для обгона, где столкнулся лоб в лоб с другой машиной.