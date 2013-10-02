Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября 2013, 18:20

Культура

В столице пройдет театрально-цирковое представление Rizoma.Time

Фото: 2do2go.ru

В воскресенье, 17 ноября, в "Крокус сити холле" состоится зрелищное театрально-цирковое представление Rizoma.Time. Мероприятие нацелено соединить музыку, хореографию, театр и клоунаду, а также цветовые и световые эффекты.

Режиссером шоу выступит участник труппы Cirque du Soleil Анатолий Залевский, известный российскому зрителю по участию в постановке "Заркана". В представлении участвуют пятнадцать акробатов и эквилибристов мирового уровня.

Rizoma.Time расскажет о механическом сердце, которое внезапно познало любовь. Темы любви и времени, чувств и разума, человеческого и механического в этой постановке выходят на первый план и преодолевают границы теории, так как рассказ о них ведется на языке музыки, пластики и драмы.

Начало представления - в 19.00, стоимость билетов - от 2200 рублей.

Цирк дю Солей цирки Крокус Сити Холл мо

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика