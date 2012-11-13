13 ноября 2012, 18:13Спорт
Юношеская сборная Москвы выиграла первенство России по футболу
Юношеская сборная Москвы по футболу, составленная из игроков 1996 года рождения, выиграла чемпионат России среди Межрегиональных объединений, который завершился в воскресенье.
На групповом этапе столичные футболисты обыграли сборные Дальнего Востока, Приволжья, Урала и Западной Сибири и "Золотого кольца", а в полуфинале одолели сборную Сибири со счетом 2:0, сообщает пресс-служба департамента физической культуры и спорта города Москвы.
В финальном поединке юные москвичи встретились со сборной Северо-Запада. Основное время завершилось вничью - 1:1, а в серии пенальти удачливее оказалась сборная Москвы.
Лучшим игроком чемпионата был признан полузащитник футбольной школы "Чертаново" Денис Якуба, а приз лучшему снайперу получил другой москвич Александр Зуев, забивший по ходу турнира шесть мячей.
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