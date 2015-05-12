На Октябрьской железной дороге ремонтируют пути после ЧП с поездом

На Октябрьской железной дороге из-за аварии отменили все электрички

Утром 12 мая сотни пассажиров не смогли вовремя уехать в Москву из Твери. На Октябрьской железной дороге отменили все электрички на Москву и в Бологое.

Уточняется, что было задержано 40 поездов дальнего следования, следующих через участок Москва – Санкт-Петербург. Время задержки составляет от 10 минут до трех часов. Пригородные поезда также идут с большими интервалами.

Как сообщили в МЧС, причиной стало ЧП на железной дороге - 11 мая вблизи станции Тверь с рельсов сошел тепловоз. Его отогнали в депо, но ремонт путей еще не закончен.