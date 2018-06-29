Фан-зона ЧМ-2018 на Воробьевых горах приостановит работу 30 июня из-за непогоды

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Фан-зона чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах приостановит свою работу в субботу, 30 июня, из-за ухудшения погодных условий, сообщает Агентство "Москва".

По словам главы столичного департамента спорта и туризма Николая Гуляева, в первую очередь это делается для безопасности посетителей.

Ранее Сергей Собянин предупредил москвичей, что из-за непогоды в столице вводятся ограничения в работе парков и фестиваля болельщиков FIFA на Воробьевых горах.

По прогнозам синоптиков, в Москве ожидается дождь, грозы и сильный ветер. Из-за этого в городе объявлен желтый уровень погодной опасности.

Автомобилистам рекомендовали не парковаться под деревьями и рядом с шаткими конструкциями. По возможности следует пересесть на общественный транспорт.

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