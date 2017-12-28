Болельщики ЧМ-2018 смогут прилетать на матчи сборной России за 5 рублей

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий
"Аэрофлот" готов перевезти болельщиков ЧМ-2018 из России за пять рублей в одну сторону. Об этом заявил генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев.
Решение было принято во время встречи с Владимиром Путиным. Глава государства поинтересовался у топ-менеджера возможностью организовать бесплатные перевозки, затем президент изменил предложение на символическую плату в один рубль.
После этого Савельев взял небольшую паузу, отмечает РИА Новости. "Не бесплатно, Владимир Владимирович, – за пять рублей. Мы хотим, чтобы чемпионат мира был на "пятерку", – заявил глава "Аэрофлота".
Льготный тариф будет действовать только для матчей российской сборной. Компания выделит на эти цели 70 тысяч кресел, если сборная дойдет до финала – появятся дополнительные места. Савельев добавил, что билеты будут продавать за три дня до матча и три дня после него.
Топ-менеджер попросил Путина поручить "Росконгрессу", чтобы он определял по паспорту болельщика и по билету распределение. Продажу билетов на самолеты "Аэрофлот" сможет начать уже с 1 января 2018 года.
Предложение, озвученное топ-менеджером авиакомпании устроило главу государства.
Ранее сообщалось, что к мундиалю запустят более 700 бесплатных поездов. Они будут перевозить болельщиков между городами во время турнира.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут 11 российских город – Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростове-на-Дону, а также Сочи и Екатеринбург.
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