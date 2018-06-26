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26 июня 2018, 19:04

События

Матч Дании и Франции на ЧМ-2018 завершился нулевой ничьей

Фото: АР/Matthias Schrader

Матч сборных Дании и Франции в рамках третьего тура группового раунда чемпионата мира завершился нулевой ничьей.

Встреча состоялась на московском стадионе "Лужники". Это первая игра на турнире, в которой команды не смогли открыть счет.

Несмотря на потерю очков, обе команды обеспечили себе выход в 1/8 финала чемпионата. Датчане с 5 очками заняли второе место, первыми остались французы – у них 7 очков.

ЧМ-2018 спорт

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