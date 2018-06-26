FIFA оштрафовала игроков сборной Швейцарии за политические жесты в матче с Сербией

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Футболистов сборной Швейцарии оштрафовали за политические жесты во время матча с Сербией на ЧМ-2018. Штрафы наложила Международная федерация футбола, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу FIFA.

Футболисты Гранит Джака, Джердан Шакири и Штефан Лихтштайнер должны заплатить штраф в 10 тысяч швейцарских франков, 10 тысяч швейцарских франков и 5 тысяч швейцарских франков соответственно. Также игрокам вынесли предупреждение.

Во время игры Швейцария – Сербия группового этапа ЧМ-2018 швейцарские футболисты, этнические албанцы из Косово – Джака и Шакири – после забитых голов в сербские ворота "скрещивали руки". Жест был похож на двуглавого орла, который есть на гербе Косово, чью независимость Сербия не признает.

Сербские болельщики после этого освистали футболистов, растянули баннеры с дискриминационными надписями и начали бросать на поле разные предметы.

22 июня встреча второго тура группового раунда чемпионата мира по футболу между сборными Сербии и Швейцарии завершилась победой швейцарцев со счетом 2:1.

Встреча группы Е прошла на стадионе "Калининград" в присутствии более 33 тысяч зрителей. Автором забитого мяча у сербов стал Александр Митрович, открывший счет. У швейцарцев отличились Гранит Джака и Джердан Шачири, принесший победу своей команде уже в самой концовке