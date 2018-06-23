Сборная Мексики переиграла команду Южной Кореи на ЧМ-2018

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Сборная Мексики одержала победу над командой Южной Кореи в матче второго тура группового раунда чемпионата мира по футболу.

Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:1. В составе Мексики мячи забивали Карлос Вела (26-я минута, с пенальти) и Хавьер Эрнандес (66). За сборную Кореи на 3-й компенсированной минуте забил Сон Хынмин.

Одержав вторую победу на турнире, Мексика практически обеспечила себе выход в плей-офф турнира. Корея пока не имеет в своем активе набранных очков.

В заключительном туре мексиканцы сыграют с Швецией, а Южной Корее предстоит встретиться с командой Германии.