Фан-зону на Воробьевых горах планируют демонтировать 24 июля

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Фан-зону на Воробьевых горах в столице планируют демонтировать 24 июля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя департамента спорта и туризма Николая Гуляева.

По его словам, сейчас на площадке ведутся демонтажные работы. Ранее стало известно, что прямую трансляцию матчей в фан-зоне посмотрели больше 1,8 миллиона болельщиков.

Площадка на Воробьевых горах была официальной фан-зоной Международной федерации футбола. Она вмещала 25 тысяч человек, однако много раз была перегружена.

Прошедший чемпионат мира по футболу назвали лучшим турниром за всю его историю. Такую оценку 64 проведенным матчам, организации и работе волонтеров дали все: от иностранных болельщиков до руководства FIFA и зарубежных политиков.