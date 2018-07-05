Путин не посетит матч Россия – Хорватия в Сочи

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что рабочий график Владимира Путина не позволяет главе государства посетить матч 1/4 финала ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии.
"Нет, пока такая поездка в графике Путина не появилась. Пока новых вводных нет", – цитирует Пескова ТАСС.
Относительно себя, пресс-секретарь сказал, что "будет болеть в Москве", поскольку не сможет приехать в Сочи.
Поединок Россия – Хорватия состоится на стадионе "Фишт" в Сочи в субботу, 7 июля. Начало матча – в 21:00.
На предыдущей стадии турнира хорваты выбили из борьбы команду Дании (1:1, по пенальти – 3:2). Россияне оказались сильней сборной Испании (1:1, по пенальти – 4:3).
Также в 1/4 финала сыграют Уругвай с Францией, Бразилия с Бельгией и Швеция с Англией.
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