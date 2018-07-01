Победителя матча Россия – Испания определит серия пенальти

Фото: AP/Vincent Michel

Сборные России и Испании не смогли выявить победителя в дополнительное время. Теперь командам предстоит провести серию послематчевых пенальти.

120 минут игры 1/8 финала ЧМ-2018 завершились со счетом 1:1. На 11-й минуте Сергей Игнашевич забил в свои ворота, однако чуть позже Артем Дзюба реализовал пенальти.

На матче присутствуют Дмитрий Медведев с супругой Светланой. Они находятся в VIP-трибуне вместе с главой FIFA Джанни Инфантино и королем Испании Фелипе.

Ранее российские спортсмены отметили, что нуждаются в поддержке болельщиков и поблагодарили за нее. "Вместе мы сможем многое", – отметил центральный защитник Илья Кутепов.