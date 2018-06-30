Игроки сборной России обратились к болельщикам перед матчем с Испанией

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Игроки сборной России обратились к болельщикам перед встречей с испанцами на чемпионате мира по футболу. Заявления футболистов опубликовали на официальном аккаунте сборной в Instagram.

Россия впервые в своей истории вышла в плей-офф ЧМ и 1 июля сыграет со сборной Испании в 1/8 финала.

"Ваша горячая поддержка очень помогала команде на групповом этапе, а на стадии плей-офф мы нуждаемся в ней еще больше! Играй за нас! За всех! За каждого!" – говорится в сообщении.

Роман Зобин поблагодарил болельщиков и отметил, что на протяжении трех матчей футболисты ее чувствовали.

"Нас ждет очень тяжелый матч с испанцами. Знаю, что вы все придете на стадион, все будете смотреть у телевизоров. Мы выложимся на сто процентов. Поддерживайте нас, а мы будем радовать вас", – сказал полузащитник.

Юрий Газинский, в свою очередь, отметил, что только вместе с болельщика получится добиться успеха, а Денис Черышев пообещал, что игроки сборной постараются обыграть Испанию, чтобы болельщики гордились ими.

"Вместе мы сможем многое", – подытожил центральный защитник сборной Илья Кутепов.

Россияне встретятся со сборной Испании в "Лужниках" уже 1 июля. В случае проигрыша футболисты не смогут продолжить участие в первенстве, в случае победы – попадут в 1/4 финала.

Ранее тренер сборной Станислав Черчесов заявил, что поражение от сборной Уругвая на чемпионате мира по футболу не повлияло на уверенность российских игроков.