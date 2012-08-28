Алан Дзагоев может сменить московский ЦСКА на "Тоттенхэм"

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев может перейти в "Тоттенхэм". Сумма сделки составляет около 25 миллионов фунтов стерлингов.

Переговоры с агентом игрока будут продолжены сегодня, сообщает британское издание Daily Mail.

О возможности перехода 22-летнего игрока стало известно в начале июля от отца футболиста. Однако тогда отец скептически отнесся к переходу сына в английский клуб: "Из "Тоттенхэма" звонили, из других зарубежных клубов. Но я говорю сыну: не торопись. Вон Жирков убежал в "Челси" и на скамейку сел", — сказал Тариэль Дзагоев.