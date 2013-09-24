Форма поиска по сайту

24 сентября 2013, 16:34

Спорт

Баскетбольные клубы сразятся за кубок имени Гомельского

С 28 по 29 сентября в Москве пройдет баскетбольный турнир "Кубок А.Я. Гомельского", сообщает информационный центр правительства Москвы. В этом году среди участников соревнований - московский ЦСКА, греческий "Панатинаикос", израильский "Маккаби" и российский "Локомотив-Кубань". Игры состоятся в спортивном комплексе ЦСКА.

"Мы традиционно проводим турнир в начале игрового сезона. Для каждой команды огромная честь - участие в этом соревновании. Ежегодно в борьбе за кубок участвуют самые яркие и известные баскетбольные клубы Европы", - сказала на пресс-конференции, посвященной турниру, президент Российской федерации баскетбола Юлия Аникеева.

"Подготовка к турниру прошла без проблем. Я уверен, что соревнования пройдут на самом высоком уровне. Призовой фонд турнира стабилен на протяжении 6 лет и составляет 50 тысяч евро, при этом команда победителей получает 20 тысяч евро", - заявил генеральный директор дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Полинский.

