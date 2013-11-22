ЦСКА разгромил "Спартак" в матче молодежного первенства

Молодежный состав ЦСКА добился крупной победы над "Спартаком" в 17-м туре чемпионата России. Матч завершился со счетом 4:0 в пользу "красно-синих".

В составе победителей отличились Константин Базелюк, сделавший дубль и Святослав Георгиевский. Гол в свои ворота забил спартаковец Александр Лихачев.

После сегодняшней победы ЦСКА набрал 40 очков и вышел на первое месте в первенстве молодежных команд. Спартак с 26 баллами остался на четвертом месте.