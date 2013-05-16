Форма поиска по сайту

16 мая 2013, 18:25

Порядок на матче ЦСКА - "Кубань" обеспечат 850 полицейских

Порядок на матче ЦСКА - "Кубань" обеспечат 850 полицейских. Матч пройдет в Химках на "Арене Химки".

Ожидается, что на матче будут присутствовать 18000 человек, подавляющее большинство из которых составят болельщики армейцев, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

"Кубань" будут поддерживать около 500 болельщиков.

Порядок обеспечат 850 сотрудников правоохранительных органов, в том числе 150 военнослужащих внутренних войск, 100 сотрудников ОМОН, 30 спецназовцев "Зубр" и 20 кинологов со служебными собаками.

Отметим, что при благоприятном для себя результате матча, ЦСКА может оформить чемпионство.

