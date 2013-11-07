07 ноября 2013, 13:48Спорт
ЦСКА 10 ноября сыграет с "Тереком" на стадионе имени Стрельцова
Матч 16-го тура чемпионата России между московским ЦСКА и грозненским "Тереком" пройдет на стадионе имени Эдуарда Стрельцова. Об этом сообщает сайт российской футбольной премьер-лиги.
Ссылки по теме
- Матч ЦСКА – "Ростов" перенесен на стадион имени Стрельцова
- УЕФА получила рекомендацию перенести матч ЦСКА - "Виктория Пльзень"
Игра состоится 10 ноября, в 15.45.
Напомним, что армейцы не могут принимать соперников на домашнем стадионе "Арена Химкм" из-за плохого состояния газона.
Сайты по теме