07 ноября 2013, 13:48

Спорт

ЦСКА 10 ноября сыграет с "Тереком" на стадионе имени Стрельцова

Матч 16-го тура чемпионата России между московским ЦСКА и грозненским "Тереком" пройдет на стадионе имени Эдуарда Стрельцова. Об этом сообщает сайт российской футбольной премьер-лиги.

Игра состоится 10 ноября, в 15.45.

Напомним, что армейцы не могут принимать соперников на домашнем стадионе "Арена Химкм" из-за плохого состояния газона.

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2013-2014
ЦСКА футбол Терек переносы

