Юбилей Бородинского сражения отметят в Подмосковье 2 сентября

Праздничные мероприятия на Бородинском поле посетят около 100 тысяч человек. 2 сентября в Подмосковье отметят 200-летие Бородинского сражения.

Откроется праздник торжественным церемониалом у памятника на командном пункте Наполеона в деревне Шевардино. В нем примут участие бывший президент Франции Жискар д'Эстен и министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, а также другие почетные гости.

В 16.00 начнется масштабная военно-историческая реконструкция эпизодов Бородинского сражения, в основу сценария которой положены реальные события 1812 года. В батальных сценах с обеих сторон будут участвовать около 2000 человек пехоты, 300 кавалеристов, 400 артиллеристов и 30 артиллерийских орудий, сообщается на сайте государственного Бородинского музея-заповедника.

Около 3,5 тысяч участников реконструкции будут проживать в полевых лагерях.

С 3 по 8 сентября пройдет международная научная конференция "Бородино в истории и культуре", на которую также ожидается прибытие иностранных делегаций.

В эти дни за порядком на Бородинском поле будут следить более 2700 сотрудников полиции, планируется установить 75 стационарные рамочных металлодетекторов. Кроме того, для обеспечения безопасности будет задействован вертолёт и комплекс беспилотных летательных аппаратов. На стационарных постах ДПС, КПП и маршрутах патрулирования будут усилены работы по проверке документов и досмотру, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

На особый режим 2 сентября перейдет и Московская железная дорога. Как сообщает пресс-служба "МЖД", в воскресенье для улучшения обслуживания пассажиров на участках Можайск-Бородино будут продлены маршруты электричек, следующих с Белорусского вокзала столицы.