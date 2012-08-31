Юбилей Бородинского сражения отметят в Подмосковье 2 сентября

31 августа 2012, 11:17
Праздничные мероприятия на Бородинском поле посетят около 100 тысяч человек. 2 сентября в Подмосковье отметят 200-летие Бородинского сражения.
Откроется праздник торжественным церемониалом у памятника на командном пункте Наполеона в деревне Шевардино. В нем примут участие бывший президент Франции Жискар д'Эстен и министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, а также другие почетные гости.
В 16.00 начнется масштабная военно-историческая реконструкция эпизодов Бородинского сражения, в основу сценария которой положены реальные события 1812 года. В батальных сценах с обеих сторон будут участвовать около 2000 человек пехоты, 300 кавалеристов, 400 артиллеристов и 30 артиллерийских орудий, сообщается на сайте государственного Бородинского музея-заповедника.
Около 3,5 тысяч участников реконструкции будут проживать в полевых лагерях.
С 3 по 8 сентября пройдет международная научная конференция "Бородино в истории и культуре", на которую также ожидается прибытие иностранных делегаций.
В эти дни за порядком на Бородинском поле будут следить более 2700 сотрудников полиции, планируется установить 75 стационарные рамочных металлодетекторов. Кроме того, для обеспечения безопасности будет задействован вертолёт и комплекс беспилотных летательных аппаратов. На стационарных постах ДПС, КПП и маршрутах патрулирования будут усилены работы по проверке документов и досмотру, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.
На особый режим 2 сентября перейдет и Московская железная дорога. Как сообщает пресс-служба "МЖД", в воскресенье для улучшения обслуживания пассажиров на участках Можайск-Бородино будут продлены маршруты электричек, следующих с Белорусского вокзала столицы.
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