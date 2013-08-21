Форма поиска по сайту

21 августа 2013, 15:56

Суд в Сербии снял арест с предприятий, принадлежавших Березовскому

Апелляционный суд Белграда снял арест с активов покойного олигарха Бориса Березовского.

Как сообщает РИА Новости, Сербия не нашла убедительных доказательств в доводах Генпрокуратуры, требовавшей наложить арест на семь предприятий бизнесмена.

Напомним, 20 августа Белградский суд арестовал семь организаций, принадлежавших Березовскому. Их общая стоимость составляет 9 миллиардов рублей.

Ранее главное надзорное ведомство России заявляло, что намерено добиваться возврата активов, незаконно нажитых олигархом.

