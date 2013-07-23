Деятелей культуры наградили премией правительства России

Министр культуры Владимир Мединский вручил почетные премии правительства России в области культуры за 2012 год. Церемония награждения прошла в Бетховенском зале Большого театра.

По данным официального портала министерства культуры, в этом году премию получили 47 человек. Среди них художник, заведующий кафедрой живописи и композиции МГАХИ им. В.И. Сурикова Евгений Максимов. Он был удостоен награды за создание цикла росписей православных храмов в Москве. Композитор Владислав Казенин получил премию за цикл концертов для фортепиано с оркестром, а кинодраматурга Андрея Золотова наградили за цикл документальных фильмов "Самое высокое − самое доступное".

"Премия является признанием вашего таланта, целеустремленности, подвижничества и того вклада, который вы делаете в развитие культуры и искусства России, − заявил Мединский. − Премия правительства РФ в области культуры охватывает лауреатов от Забайкалья до Кабардино-Балкарии, подчеркивая необъятность нашей страны и то, какая уникальная, потрясающая и неповторимая культура в Российской Федерации".

Премию правительства вручили в восьмой раз. Церемония награждения прошла в Бетховенском зале Большого театра.