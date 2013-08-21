Форма поиска по сайту

21 августа 2013, 10:49

В Москве стартует международный турнир по пляжному волейболу

Престижное международное соревнование по пляжному волейболу – этап Мирового тура FIVB серии "Большой шлем" стартует на территории Водного стадиона 21 августа в Москве. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

В столице чемпионат проходит уже в шестой раз. В соревнованиях примут участие почти 130 команд со всего мира. Среди фаворитов называют Бразилию, Голландию, Испанию и Россию.

Чемпионат продлится с 21 по 25 августа. Команды разыграют призовой фонд в 440 тысяч долларов.

Игры пройдут в Центре пляжных видов спорта "Динамо" на "Водном стадионе".

На все матчи в будни вход для зрителей будет свободным. В субботу и воскресенье, на финалы соревнований, цена билетов составит 200 рублей.

Организаторы также не забыли и про зрителей. В случае, если пойдет дождь, болельщикам выдадут плащи.

