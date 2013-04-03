Жалобы правозащитников по "болотному делу" рассмотрят 23 апреля

Басманный райсуд Москвы перенес на 23 апреля рассмотрение двух жалоб воронежских правозащитников на незаконные действия следователей, рассказали M24.ru в пресс-службе суда.

Обыски проводились в "Доме прав человека" в Воронеже 19 декабря 2012 года в рамках "болотного дела".

"Суд удовлетворил ходатайство следователя СК РФ Тимофея Грачева об объединении жалоб, - рассказала M24.ru адвокат правозащитников Ольга Гнездилова. - Со своей стороны мы не возражали против этого. А вот против отложения рассмотрения мы высказали свои возражения, поскольку представители сторон присутствовали в зале, и суд мог сегодня рассмотреть жалобы по существу. Сами заявители проживают постоянно в Воронеже, и им трудно часто приезжать в Москву на судебные заседания".

Напомним, беспорядки на Болотной площади произошли 6 мая 2012 года во время проведения "Марша миллионов". Митинг завершился столкновениями с полицией, в результате чего десятки человек получили ранения. Свыше 400 демонстрантов были задержаны.

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