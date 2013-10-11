Форма поиска по сайту

11 октября 2013, 21:48

Экономика

Банкоматы Банка Москвы и ВТБ перестали принимать пятитысячные купюры

Банк Москвы и ВТБ сообщили, что временно приостанавливают прием купюр номиналом 5000 рублей в столичных банкоматах. Об этом сообщает электронная версия газеты "Ведомости".

Терминалы банка ВТБ прекратили прием пятитысячных купюр еще в среду, рассказал изданию представитель банка.

Представители банков объяснили такие меры тем, что в последнее время участились случаи использования поддельных пятитысячных банкнот.

Напомним, что с 9 октября Московский банк Сбербанка России временно прекратил прием пятитысячных купюр в своих банкоматах и информационно-платежных терминалах. Это связано с заменой программного обеспечения, которое проводится из-за участившихся случаев появления на рынке фальшивых пятитысячных купюр, которые все сложнее отличить от настоящих.

Кроме того, "Альфа-Банк" с 10 октября временно ограничивает прием купюр номиналом 5000 рублей образца 1997 года в столичных и подмосковных банкоматах. Однако здесь ограничения вводятся только на банкноты 1997 года, пятитысячные банкноты других образцов, а также банкноты других номиналов принимаются без изменений.

