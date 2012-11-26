Суд продлил до весны арест предполагаемого убийцы Политковской

Мосгорсуд сегодня, 26 ноября, продлил до 7 марта 2013 года срок ареста Рустама Махмудова, обвиняемого в убийстве обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской.

Таким образом, "суд удовлетворил ходатайство следователя, который опасался, что, оказавшись на свободе, обвиняемый сможет попытаться скрыться, продолжит преступную деятельность и сможет оказать давление на свидетелей и потерпевших", передает РИА Новости.

Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде дома на Лесной улице. Убийца несколько раз выстрелил в журналистку из пистолета.