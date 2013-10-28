Форма поиска по сайту

28 октября 2013, 11:22

Политика

Якунин назначил новых руководителей пяти отделов столичного МВД

Глава московской полиции Анатолий Якунин назначил четырем районным отделам МВД и отделу по обслуживанию гостиничного комплекса новых начальников.

Как сообщает пресс-служба столичного главка ведомства, главой ОМВД по Восточному району стал Андрей Балачевцев (экс-начальник ОВД "Жулебино"), по Мещанскому – Николай Жуков, по Ростокино – Кирилл Ольховик, по Дорогомилово – Николай Сырбу, а по обслуживанию туристского гостиничного комплекса "Измайлово" УВД по ВАО – Иван Сергушкин.

Ранее Якунин освободил от должности главу ОМВД по району Измайлово за бездействие в сфере борьбы с нелегальной миграцией, а на территории гостиницы были обнаружены три подпольных казино.

