27 мая 2013, 18:55

Культура

Опубликован последний сценарий Алексея Балабанова

Журнал "Сеанс" посмертно опубликовал сценарий фильма Алексея Балабанова "Мой брат умер". К сожалению, знаменитый режиссер не смог завершить работу над картиной.

"С разрешения кинокомпании СТВ и родных мы публикуем сценарий фильма "Мой брат умер", - сообщается на сайте журнала.

В марте на съемках в Костроме Балабанов выбирал натуру для будущего фильма.

Напомним, известный кинорежиссер Алексей Балабанов скончался 18 мая этого года на 55-м году жизни.

