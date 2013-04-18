18 апреля 2013, 17:37Спорт
Соперником Александра Емельяненко в следующем бою станет Боб Сапп
Свой следующий бой известный борец смешанного стиля Александр Емельяненко проведет против американца Боба Саппа. Поединок состоится 25 мая в "Лужниках".
Сапп - известный боец смешанных единоборств, который провел 28 поединков на профессиональном ринге. В них он одержал 11 побед и потерпел 16 поражений, сообщает Allboxing.ru.
Емельяненко провел на ринге 27 боев, в которых одержал 21 победу. В последнем бою Емельяненко-младший уступил американцу Монсону.
Напомним, Емельяненко сообщил о завершении спортивной карьеры после того, как компания M1 Global расторгла с ним контракт. Спортсмен несколько месяцев провел в монастыре, после чего объявил о возвращении в спорт.