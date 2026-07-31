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31 июля, 21:48

Общество

Путину доверяют 70% опрошенных россиян

Фото: kremlin.ru

О доверии к Владимиру Путину заявили 70% россиян, сообщили в пресс-службе фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Столько же респондентов уверены, что глава государства хорошо справляется со своими обязанностями. Положительную оценку работе правительства дали 44% участников опроса.

Работу премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценили 51% опрошенных.

В то же время уровень поддержки "Единой России" составил 35%. По 10% голосов набрали ЛДПР и КПРФ, "Новые люди" получили 6%, "Справедливая Россия" – 4%. Всего в опросе приняли участие 1,5 тысячи россиян.

Ранее директор по политическим исследованиям ВЦИОМ Михаил Мамонов заявил, что участие в сентябрьских выборах в Госдуму планируют принять 66% россиян и этот показатель растет. При этом высокая активность фиксируется среди молодежи – в группе 18–20 лет готовы голосовать 73%, а среди 25–34-летних – 68%.

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