Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля, 17:10

Общество
Главная / Новости /

Врач Романенко: картофель и бананы облегчат самочувствие при резких изменениях погоды

Терапевт рассказала, как облегчить самочувствие при резком изменении погоды

Фото: depositphotos/Dmyrto_Z

Запеченный картофель, бананы и сухофрукты помогут облегчить состояние тех, кто остро реагирует на резкую смену погодных условий. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что уже в воскресенье, 3 мая, в Москву после аномального холода придет субтропическое тепло: столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. При этом такая погода не сможет продержаться до второй волны праздников.

По словам врача, если погода меняется довольно резко (за одну ночь повышается или понижается температура, атмосферное давление, влажность, значительно усиливается ветер), то это способно ухудшить общее самочувствие. Страдают в основном те, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, атеросклероз и любые нарушения вегетативной регуляции.

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток и обеспечить необходимое поступление кислорода. В результате могут возникать головные боли, головокружение, сердцебиение, снижение работоспособности, слабость и сонливость.
Татьяна Романенко
врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук

Чтобы легче пережить такие "скачки", важно накануне, зная о неблагоприятном прогнозе погоды, нормализовать режим дня, чтобы немного стабилизировать нервную систему, порекомендовала врач.

"Нужно постараться лечь спать пораньше и по возможности на ближайшее время убрать из графика все сложные дела. Также стоит снизить физическую нагрузку, поэтому, например, силовые тренировки в зале лучше пока отменить. Вместо этого советую выйти вечером на часовую прогулку вдали от оживленных магистралей. Во время нее кровь немного быстрее побежит по сосудам, дыхание ускорится, чистота сердечных сокращений слегка возрастет и организму будет легче насытиться кислородом", – отметила Романенко.

Также надо помнить о соблюдении питьевого режима: в норме в сутки организму нужно около 20–30 миллилитров воды на килограмм веса. Особенно это важно для тех, кто склонен к понижению давления, подчеркнула врач.

В свою очередь, в рацион необходимо добавить продукты, богатые калием, – запеченный картофель, бананы, сухофрукты, а еще все, что в большом количестве содержит магний: тыквенные семечки, орехи. Это поможет стабилизировать работу сердца и успокоить нервную систему, заключил эксперт.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин предупредил, что отдых в жарких странах во время майских праздников является серьезной нагрузкой для организма из-за изменения климата. Поэтому после такого отпуска человек прилетает уставшим, раздраженным и "цепляет" любые инфекции, из-за чего легко оказаться на больничном.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика